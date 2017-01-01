Украину накрыли осенние ливни

Сегодня во многих регионах ожидаются ливни.

26 сентября в Украине ожидаются ливни. Всего в нескольких областях синоптики обещают переменчивую облачность. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня дожди. На термометре +16…+19 градусов по Цельсию.

На востоке без осадков, за исключением Сум и области. На улице +13…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают довольно теплый осенний день. В Одессе и области ожидаются дожди. Воздух прогреется в пределах +16…+19 градусов по Цельсию.

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На севере страны сегодня ожидаются ливни. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+16 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня преимущественно ливни. Местами будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +19 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня ожидаются осенние ливни. Воздух прогреется от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики прогнозируют осенние дожди. В нескольких областях ожидаются осадки.

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