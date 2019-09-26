Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов

Груз проследовал через КПВВ "Новотроицкое".

Международный комитет Красного Креста в среду направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Читай также: У Зеленского придумали “план Маршала“ для Украины

“Вчера из-за КПВВ “Новотроицкое“ на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 22 сентября, в Станице Луганской строят временный обходной мост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram