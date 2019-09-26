Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов

Комментариев: 2
Груз проследовал через КПВВ "Новотроицкое".
Жителей Донбасса остро нуждаются в строительных материалах
Жителей Донбасса остро нуждаются в строительных материалах
EPA\UPG

Международный комитет Красного Креста в среду направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Читай также: У Зеленского придумали “план Маршала“ для Украины

“Вчера из-за КПВВ “Новотроицкое“ на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 22 сентября, в Станице Луганской строят временный обходной мост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Uvas    26.09.2019, 10:13
Оценка:  0
Uvas
Залупу конскую им передайте
T-REX2    26.09.2019, 10:58
Оценка:  0
T-REX2
своим ходом поедешь?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь