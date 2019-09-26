Зеленский “оздоровил” отношения между Украиной и РФ, - Лавров

Глава российского МИД признал, что Зеленский сыграл решающую роль в процессе обмена пленными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “оздоровил” взаимоотношения между Россией и Украиной. Об этом передает Коммерсант.

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Кроме того, Лавров признал, что Зеленский сыграл решающую роль в процессе обмена пленными.

По словам Лаврова, обмен удерживаемыми лицами был осуществлен вне ситуации на Донбассе. Также в РФ расценивают прямой контакт президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в качестве положительного явления.

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По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.

Напомним, Лавров объяснил, что у него с Зеленским были не переговоры, а беседа. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, подчеркнул глава МИД РФ.

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