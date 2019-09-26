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Зеленский “оздоровил” отношения между Украиной и РФ, - Лавров

Комментариев: 4
Глава российского МИД признал, что Зеленский сыграл решающую роль в процессе обмена пленными.
Лавров сделал заявление о Зеленском
Лавров сделал заявление о Зеленском
УНИАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “оздоровил” взаимоотношения между Россией и Украиной. Об этом передает Коммерсант.

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Кроме того, Лавров признал, что Зеленский сыграл решающую роль в процессе обмена пленными.

По словам Лаврова, обмен удерживаемыми лицами был осуществлен вне ситуации на Донбассе. Также в РФ расценивают прямой контакт президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в качестве положительного явления.

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По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.

Напомним, Лавров объяснил, что у него с Зеленским были не переговоры, а беседа. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, подчеркнул глава МИД РФ.

 

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Теги: Зеленский, Лавров, РФ, МИД
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Комментариев (4)
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wahmurkadurnaya    26.09.2019, 11:03
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
А цо то свого часу про Пороха воно так не скиглило? Мабуть тому, що Порох цю всю гидоту тримав на поводку і не давав їм спуску. Тепер лайно зелено-дизентерійне стелить їм солому, падло невірне.
Via_dolorosa    26.09.2019, 11:01
Оценка:  0
Via_dolorosa
Вот так он нас раше и сдаст; сначала мелкие переговоры типа не о чём, потом личная встреча в крямле и далее судьба Белорусов нас ждёт- колония расии с вечным болотом и забвением.
Woodbrother    26.09.2019, 10:37
Оценка:  +1
Woodbrother
Если враг осыпает тебя комплиментами - значит ты президент-говно
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 10:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, я бы вчерашние помои комплиментами не называл.
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