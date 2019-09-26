Сорвало скальп: Стало известно о состоянии девочки, упавшей в шахту лифта в Днепре

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Днепре 15-летняя Александра Яровенко по неосторожности упала в шахту лифта. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Подробности о состоянии подростка сообщила подруга семьи Марина Лебедь на своей странице в Facebook.

Читай также: Шокирующие детали инцидента под Запорожьем - в лицо девушки выстрелила ее подруга

“Сейчас Сашуня в реанимации, вчера ей сделали операцию. У нее перелом правой ноги, две кости, перелом 4-х ребер, сильный ушиб грудной клетки, селезенки и сердца, частично сорван скальп начиная от века и до затылка, гематома на голове, открытая черепно-мозговая травма… Состояние тяжелое“, - написала она.

Как сообщалось 24 августа, в Днепре 15-летняя девочка упала в шахту лифта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram