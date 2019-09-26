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Сорвало скальп: Стало известно о состоянии девочки, упавшей в шахту лифта в Днепре

Комментариев: 1
Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Пострадавшая находится в реанимации
Пострадавшая находится в реанимации
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В Днепре 15-летняя Александра Яровенко по неосторожности упала в шахту лифта. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Подробности о состоянии подростка сообщила подруга семьи Марина Лебедь на своей странице в Facebook.

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“Сейчас Сашуня в реанимации, вчера ей сделали операцию. У нее перелом правой ноги, две кости, перелом 4-х ребер, сильный ушиб грудной клетки, селезенки и сердца, частично сорван скальп начиная от века и до затылка, гематома на голове, открытая черепно-мозговая травма… Состояние тяжелое“, - написала она.

Как сообщалось 24 августа, в Днепре 15-летняя девочка упала в шахту лифта.

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Теги: девочка, Днепр, лифт
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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    26.09.2019, 10:34
Оценка:  -4
wahmurkadurnaya
В студентських гуртожитках студенти ще й не таке з ліхтами витворюють, а тут просто нещасний випадок.
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