В РФ настоятеля "обители милосердия" судят за изнасилования детей

На воспитании у священника находятся 70 детей - СМИ писали, что "это самая большая российская семья".

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В Российской Федерации следствие обвиняет арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Ленинского районного суда, передает российское агентство ТАСС.

“Органами следствия он (Стремский) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „б“ четвертой части статьи 131 („Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста“), частью три статьи 135 („Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц“) и статьей 156 („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“) УК РФ”, — сказано в сообщении.

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области третий день воздерживается от комментариев по данной теме. Заседание суда, на котором избрана мера пресечения для Стремского, его дочери и ее супруга в виде заключения под стражу до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

По информации СМИ, в списке пострадавших упоминаются семеро детей. Николай Стремский не признал вину. Он заявил на заседании суда, что дети выдумали свои показания.

“Ленинский районный суд Оренбурга 26 сентября подтвердил, что Николая Стремского обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а его дочь и зятя — в незаконном лишении свободы двух и более детей“, - уточняет Meduza.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) “протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия”, сообщается на сайте оренбургской епархии.

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Российское издание отмечает, что Николай Стремский с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия — крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. На его воспитании находятся 70 детей. “Российская газета“ писала в 2008 году, что это самая большая российская семья. На тот момент 25 детей Николая Стремского носили его фамилию, остальные находились под его опекой.

В сентябре 2015 года Николая Стремского отстранили от должности настоятеля обители из-за езды на “Мерседесе“ в пьяном виде. При задержании он оказал сопротивление полицейским. По данным СМИ, спустя несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в сентябре 2019 года, следователи, в свою очередь, указывали, что у священника есть связи в правоохранительных органах, среди чиновников и в криминальном мире (судья эти доводы посчитал несостоятельными).

Как сообщалось, в январе 2018 в России священника приговорили к 14 годам колонии за педофилию.

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