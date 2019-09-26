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Премьер Гончарук завел Telegram-канал

Комментариев: 2
Алексей Гончарук стал более открытым для общественности.
Гончарук завел канал в Telegram
Гончарук завел канал в Telegram
t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук завел официальный Telegram-канал. Премьер уже опубликовал первый пост.

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Первая публикация на канале Гончарука появилась 24 сентября, это был рассказ о его собственном видеоблоге “Чашка премьера”.

По состоянию на утро 26 сентября в Telegram-канале главы украинского правительства три сообщения. На премьера подписались более 1100 пользователей.

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Премьер пообещал держать украинских граждан в курсе своих дел. Делать это будет оперативно на своем канале в Telegram.

Напомним, у Зеленского появился Telegram-канал. Президент создал официальный канал в Telegram.

 

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Теги: Зеленский, Гончарук, Telegram-канал
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Комментариев (2)
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T-REX2    26.09.2019, 11:09
Оценка:  0
T-REX2
А шо таке,цей ваш "тилиграм"?
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 10:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А как это скажется на стоимости коммунальных услуг? Ну или на численности "министерства смартфонизации государства"?
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