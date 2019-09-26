Премьер Гончарук завел Telegram-канал

Алексей Гончарук стал более открытым для общественности.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук завел официальный Telegram-канал. Премьер уже опубликовал первый пост.

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Первая публикация на канале Гончарука появилась 24 сентября, это был рассказ о его собственном видеоблоге “Чашка премьера”.

По состоянию на утро 26 сентября в Telegram-канале главы украинского правительства три сообщения. На премьера подписались более 1100 пользователей.

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Премьер пообещал держать украинских граждан в курсе своих дел. Делать это будет оперативно на своем канале в Telegram.

Напомним, у Зеленского появился Telegram-канал. Президент создал официальный канал в Telegram.

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