Зеленский удивлен, что Трамп опубликовал стенограмму их разговора

Президент Украины также сообщил, что Трамп не спрашивал у него разрешения на публикацию стенограммы их разговора.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только “свою часть“. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами после встречи с Трампом в Нью-Йорке, передает Украинская правда.

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Президент подчеркнул, что считает, что иногда звонки между президентами не должны публиковаться.

Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы. Я не разговаривал перед этим с президентом Трампом. Это была первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все. Он поздравил меня, сказал, что не видел, чтобы сколько людей голосовали за одного человека. Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть, - ответил президент на вопрос о том, советовался ли с ним Трамп перед тем как обнародовать стенограмму.

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Напомним, появился перевод стенограммы разговора Трампа и Зеленского. Белый дом опубликовал текстовую расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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