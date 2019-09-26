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Германия напомнила, сколько денег выделила Украине за 5 лет

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Партнеры Украины подчеркнули, что по объемам оказанной Украине помощи находятся на третьем месте.
Германия рассказала своей помощи Украине
Германия рассказала своей помощи Украине
EPA\UPG

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С начала кризиса в Украине власти Германии выделила стране 1,4 млрд евро, в частности, только в 2014 году - более 540 млн евро. Об этом со ссылкой на Der Spiegel пишет "ДС". 

"Только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года 544 млн евро", - говорится в материале.

Отмечается также, что еще 110 млн евро были выделены в качестве гуманитарной помощи. Также Киев получил финансовый кредит в размере 500 млн евро, еще 25 млн были предоставлены на мероприятия по стабилизации ситуации в стране.

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Также около 200 млн евро были переданы Украине по каналам ЕС.  По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам оказанной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил свою критику в адрес лидеров стран ЕС.

 

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Теги: Украина, Германия, помощь, деньги
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Комментариев (1)
T-REX2    26.09.2019, 11:06
Оценка:  +3
T-REX2
Перевод с русского на украинский:
СПИЗДИЛИ-УЖЕ НЕМА
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