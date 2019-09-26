"Не сказал ничего катастрофичного": Климкин отреагировал на стенограмму Зе и Трампа
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Президент Владимир Зеленский 25 июля в разговоре с Дональдом Трампом “не сказал ничего катастрофического“. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя обнародованную стенограмму разговора двух лидеров, пишет theБабель.
“Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным“, - сказал Климкин.
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При этом он считает, что слова Трампа о Байдене можно классифицировать как давление на Зеленского: “Я считаю, что да. В той форме, в которой прозвучал этот вопрос - это было давлением“.
Климкин добавил, что решение Белого дома о пересмотре военной помощи Украине “было плохим“, так как время для него выбрали “неправильно“.
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Чтобы избежать проблем, связанным со политскандалом, официальному Киеву нужно максимально открытым и прозрачным в общении с США, добавил также экс-министр.
Напомним, ранее Владимир Зеленский высказал удивление тем, что Белый Дом опубликовал и его часть разговора с Дональдом Трампом.
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