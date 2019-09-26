Один человек получил травмы.

Во Львове на ТЦ упал строительный кран

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Во Львове на ТЦ упал строительный кран

Во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра, пострадала крановщица.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон". Пострадала водитель крана", - говорится в сообщении.

Крановщицу зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить, сейчас ее госпитализировали.

Как сообщалось, в мае в Киеве на строящемся Подольско-Воскресенском мосту рухнул подъемный кран.

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