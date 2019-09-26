Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове на ТЦ упал строительный кран

Комментариев: 1
Один человек получил травмы.
Во Львове на ТЦ упал строительный кран
© city-adm.lviv.ua
Фото 1/4
  • Травмирована крановщица
  • Травмирована крановщица
  • Травмирована крановщица
  • Травмирована крановщица
Во Львове на ТЦ упал строительный кран
Травмирована крановщица
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра, пострадала крановщица.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Читай также: В Кении в школе искусств рухнула стена: 7 детей погибли, 57 ранены

"На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон". Пострадала водитель крана", - говорится в сообщении.

Крановщицу зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить, сейчас ее госпитализировали. 

Как сообщалось, в мае в Киеве на строящемся Подольско-Воскресенском мосту рухнул подъемный кран.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: кран, ТЦ, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    26.09.2019, 12:24
Оценка:  0
Антибес
На той проклятой Богом земле,ничего хорошего не бывает.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь