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Количество звонков в НАБУ увеличилось в 8 раз

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НАБУ отчиталось об итогах флешмоба Зеленского.
НАБУ принимает звонки от граждан
НАБУ принимает звонки от граждан
скриншот видео

В первый день после запуска флешмоба президента Украины Владимира Зеленского с призывом звонить в НАБУ и сообщать о коррупции, было зафиксировано в 8 раз больше обращений, чем обычно.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что за день на горячую линию НАБУ в среднем поступает 10-15 звонков. Между тем, 23 сентября в НАБУ обратилось 82 человека.

По данным бюро, большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами; проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. Также граждане интересовались, какие дела подследственны НАБУ, и узнавали контакты других антикоррупционных органов.

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Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало все сообщения и пообещало дать им правовую оценку, а также подготовить ответы в соответствии с требованиями закона “Об обращениях граждан”.

Напомним, Зеленский запустил масштабный флешмоб. Президент призвал бороться с коррупцией вместе.

 

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Теги: НАБУ, Зеленский, флешмоб, горячая линия
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