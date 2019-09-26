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"Стена" может уничтожить 200 памятников археологии Луганщины - ОГА

Комментариев: 2
Проект "Стена" на украинско-российской границе может уничтожить около 200 памятников исторического наследия Луганщины.
В зону проведения работ попадают отдельные памятники, которые уже имеют соответствующий юридический статус
В зону проведения работ попадают отдельные памятники, которые уже имеют соответствующий юридический статус
dpsu.gov.ua

В зоне обустройства государственной границы Украины только в Луганской области археологи насчитали около 200 памятников археологии, которые могут быть разрушены в результате проведения инженерно-технических работ.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

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“Мы обсуждаем ситуацию, касающуюся именно проекта “Стена“: укрепления должны быть построены, но наследие нужно надо сохранить“, - сказал глава Союза археологов Украины Яков Гершкович.

Специалисты акцентировали, что, кроме недавно обнаруженных, в зону проведения работ попадают отдельные памятники, которые уже имеют соответствующий юридический статус, поэтому охраняются международным правом.

Согласно действующему законодательству, заказчик строительства должен финансировать и проведение работ по археологическому обследованию на таких объектах. “Однако, сегодня финансирование отсутствует“, - отметили в пресс-службе.

По итогам обсуждения вопросов замглавы Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская предложила участникам совещания согласовать проект плана мероприятий по сохранению культурного наследия, расположенного в зоне инженерно-технического обустройства российско-украинской границы.

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Напомним, проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.

В июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве Стены. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

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Теги: памятники и монументы, стена, Луганская область, Проект стена
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    26.09.2019, 12:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
А боты вопрошали, мол где же стена? А стена вот она, строится.
indiger    26.09.2019, 12:39
Оценка:  -1
indiger
уже мост и аэропорт в Крыму построили, а забора нет
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