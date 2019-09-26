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Лукашенко готов ввести войска на Донбасс

Комментариев: 4
Лидер Беларуси заявил, что готов взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе.
Лукашенко готов ввести войска на Донбасс
Лукашенко готов ввести войска на Донбасс
president.gov.by

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Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под свой контроль этот участок украино-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам, пишет РБК.

По его словам, Беларусь готова ввести своих миротворцев и осуществлять контроль над проблемным участком украино-российской границы, если обе стороны на это согласятся.

Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите. Но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что хочет видеть миротворцев на украино-российской границе

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Теги: Александр Лукашенко, Донбасс, российско-украинская граница, миротворцы
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Комментариев (4)
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Lukovsmm    26.09.2019, 12:37
Оценка:  -1
Lukovsmm
в а нал себе картошку вееди
Masik24210    26.09.2019, 12:24
Оценка:  +5
Masik24210
Іим війська батьки відрізняються від путлерівських?
Колишній-східняк    26.09.2019, 12:20
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А может казачок-то засланный?
Хитрый-Лис    26.09.2019, 12:12
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
"Миротворцы" из бЯлоруси должны стоять не состоры Украинской границы, а со стороны московского Каганата и не пускать ихтамнет с полным применением против них всех видов оружия в том числе, ядерного, биологического и химического.
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