“Плановый шаг”: Князев стал советником Авакова

Министр МВД объяснил отставку Князева и рассказал о его новой должности.

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию министерства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Аваков сообщил, что Князев во главе Нацполиции сделал многое для страны и доверие к силовой структуре со стороны украинцев существенно возросло благодаря ему. Именно поэтому после отставки Князев остается работать в МВД на посту советника Авакова.

Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это заслуга Сергея Князева лично в том число, - заявил Аваков.

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Он также добавил, что отставка Князева - это плановый шаг, который не обусловлен грязной информационной кампанией против экс-главы Нацполиции.

Напомним, Князев подал в отставку с поста начальника Нацполиции. Причиной ухода он назвал "грязные истории", которые о нем тиражируют СМИ.

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