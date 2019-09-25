Суд вызвал Януковича на заседание в понедельник

Экс-президента ждут на заседании суда по апелляции на его же приговор.

Януковича вызвали в суд в Киеве EPA\UPG

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Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Виктора Януковича, который сейчас скрывается в России, на заседание 30 сентября. Повестку опубликовал Урядовый курьер.

В 11:00 судьи 30 сентября продолжат изучать апелляцию защиты обвиняемого в уголовном производстве о государственной измене.

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Напомним, защитники экс-президента называют решение суда необоснованным. Адвокаты подали несколько апелляционных жалоб на приговор.

24 января Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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Суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, суд ЕС отменил прошлогодние санкции против сына Януковича.

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