В Украину не пустили 4-х паломников-хасидов

С начала месяца в Украину прибыло уже 7,2 тыс. хасидов, еще больше ожидается до конца недели.

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Через погранично-таможенные пункты в украинских аэропортах уже прошли около 7,2 тыс. паломников-хасидов, прибывающих в Украину для празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года. В настоящее время пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7 236 паломников, - говорится в сообщении.

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Прибытие основной массы хасидов ожидается сегодня, 26 сентября, и в воскресенье - 29 сентября. При этом пограничники сообщают и о нескольких инцидентах:

Вместе с тем отметим, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября - сотрудники Госпогранслужбы через границу не пропустили 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита, - проинформировали в ГПСУ.

Напомним, в Умань прибыли 550 полицейских для охраны правопорядка на Рош-ха-Шана.

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