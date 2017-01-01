Под Одессой бандиты с топором и монтировкой напали на полицейских

Трое мужчин били окна в доме местной жительницы, та вызвала полицию.

К счастью, никто серьезно не пострадал od.npu.gov.ua

В городе Ананьеве Одесской области вооруженные топором и монтировкой хулиганы напали на полицейских.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Правоохранителей вызвала местная жительница, чьи окна били трое неизвестных мужчин. Оперативно прибывший полицейский наряд потребовал прекратить хулиганские действия, но сам подвергся нападению. Чтобы утихомирить хулиганов, копам пришлось стрелять в воздух из табельного оружия.

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Правонарушителей задержали и доставили в райотдел, где выяснилось, что двое из них ранее судимы. Троице объявлено о подозрении по части 1 ст. 345 УК Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Сейчас решается вопрос о выборе подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось 18 августа, в Киеве задержан убийца, расчленивший женщину на Русановском канале.

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