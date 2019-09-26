Рябошапка уволил прокурора Харьковской области

Генпрокурор провел очередную кадровую чистку.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка провел очередную кадровую чистку, в результате которой уволил прокурора Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

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В ГПУ сообщили, что вчера, 25 сентября 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

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К слову, Рябошапка уже уволил с должности прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Напомним, в ГПУ появился департамент по особо важным делам. Новый департамент будет работать над преступлениями, связанными с масштабными хищениями госсредств.

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