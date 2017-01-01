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Сытник заявил, что в последние четыре месяца ему работается легче

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При этом глава НАБУ отказался комментировать возможные последствия публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.
Сытник заверил, что его ведомству работать стало легче
Сытник заверил, что его ведомству работать стало легче
пресс-служба НАБУ

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Директор НАБУ Артем Сытник не захотел комментировать возможное влияние публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского на работу антикоррупционных органов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сытник отметил при этом, что в последние месяцы НАБУ работать стало проще. "Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новосозданные", - подчеркнул директор НАБУ.

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"Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще, - это все, что я могу сейчас сказать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция "сливала" телефонные разговоры украинцев "клиентам" за деньги.

 

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Теги: НАБУ, Сытник, стенограмма, Зеленский, Трамп
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