Под Одессой взрывом петарды мальчику оторвало пальцы на руке

Пострадавшему 11 лет.

В Одесской области в руках 11-летнего мальчика взорвалась петарда.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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Взрыв повредил четыре пальца, частицы петарды травмировали живот и колено, а пыль и гарь попали в глаза. Школьника срочно доставили в больницу. Медики говорят, фейерверк был такой мощный, что потерпевший мог остаться без глаз и без рук.

Саша рассказал, что они с другом возле гаражей они пытались запустить петарду. Что руки все в крови, он заметил не сразу. Говорит, казалось, болело все тело.

“Мы ее поставили и я отбежал в сторону, она взлетела вверх, мы за ней подбежали и я думал, что она не взорвется. Мой друг взял ее в руки, потом я у него взял, она начала дымиться и взорвалась“, - вспоминает пострадавший Александр Яременко.

Мальчик уже сутки в больнице. Ему зашили разорванные петардой пальцы, сейчас лечат глаза.

“Беспокоят глаза. Проходим курс лечения на стационаре“, - рассказывает мама мальчика Зоряна Яременко.

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От гаражей и вплоть до третьего этажа, где 11-летний Саша живет с мамой и бабушкой, до сих пор ведет кровавый след. Громкий взрыв вечером возле многоэтажки слышали едва ли не все соседи. Сначала и не подозревали, что так бахнуть могла петарда. Вероятно, мальчик приобрел ее на ярмарке, которая работала здесь на день села, предполагают сверстники Саши.

Бабушка Саши Екатерина Яременко говорит, внук долго не признавался, что сам купил фейерверк, и негодует, как такой опасный товар вообще могли продать ребенку.

Полиция выясняет все детали травмирования мальчика. Говорят, у них есть вопросы и к родителям, которые оставили школьника без ухода, но больше к продавцам пиротехники.

“Вопросы конечно есть, полиция будет проверять заведения, где происходила продажа этой продукции и были ли разрешительные документы на эту продажу“, - отметил заместитель начальника Беляевского райотдела полиции ГУНП в Одесской области Игорь Страшной.

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям, чтобы те не позволяли детям покупать и играть с пиротехникой.

Как сообщалось, в январе 2018 в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.



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