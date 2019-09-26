Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Елена Зеленская запустила проект украиноязычных аудиогидов в музеях мира

Комментариев: 3
В скором времени украинские туристы, посещая зарубежные музеи, смогут слушать экскурсии на родном языке.
Елена Зеленская запустила проект украиноязычных аудиогидов в музеях мира
Елена Зеленская запустила проект украиноязычных аудиогидов в музеях мира
president.gov.ua

Читай также: Елена Зеленская рассказала о планах на будущее

Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке в ходе визита в Соединённые Штаты Америки, информирует президентская пресс-служба.

Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

Напомним, Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, музей, аудиогид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    26.09.2019, 13:44
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЖЕСТЬ.....
ThaiFever    26.09.2019, 13:36
Оценка:  -1
ThaiFever
в Метрополитен есть русскоговорящие гиды , вот ее и задело.
Хулиганка*    26.09.2019, 13:28
Оценка:  -1
Хулиганка*
это жизненно необходимо, ведь после майдауна украинские пенсионеры, у которых пенсия 3 000 эуро просто ломятся во все музеи мира.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь