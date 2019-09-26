Елена Зеленская запустила проект украиноязычных аудиогидов в музеях мира
В скором времени украинские туристы, посещая зарубежные музеи, смогут слушать экскурсии на родном языке.
Читай также: Елена Зеленская рассказала о планах на будущее
Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке в ходе визита в Соединённые Штаты Америки, информирует президентская пресс-служба.
Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.
Напомним, Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.