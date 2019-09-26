Нацсовет не продлил лицензию "112 Украина"

На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, передает РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

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Кроме того, член Нацсовета Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Напомним, ранее в СНБО разъяснили ситуацию с лицензией телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

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