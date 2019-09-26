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Нацсовет не продлил лицензию "112 Украина"

Комментариев: 2
На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.
Нацсовет отказался продлевать лицензию телеканала из-за нарушений
Нацсовет отказался продлевать лицензию телеканала из-за нарушений
Facebook Нацсовета

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, передает РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

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Кроме того, член Нацсовета Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Напомним, ранее в СНБО разъяснили ситуацию с лицензией телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

 

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Теги: Нацсовет по телевещанию, 112 Украина, телеканал, лицензия, вещание
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Комментариев (2)
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Бигсэм    26.09.2019, 13:32
Оценка:  -1
Бигсэм
Вот вам и новая власть - беспредел продолжается и даже усиливается, поскольку при Порошенко каналы не закрывали.
Alexsy    26.09.2019, 13:23
Оценка:  -1
Alexsy
Дело пети живее всех живых!
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