Троян стал заместителем Клименко в Нацполиции
Новый заместитель был назначен по представлению главы Нацполиции еще от 9 сентября 2019 года .
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По представлению главы Нацполиции от 9 сентября 2019 года полковника полиции Вадима Трояна назначили замглавы Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Ранее Троян занимал должность заместителя министра внутренних дел, напомнили в ведомстве.
Главой Национальной полиции вчера был назначен бывший замглавы Нацполиции Игорь Кличенко.
Ранее также сообщалось, что бывший глава Нацполиции Сергей Князев стал советником Арсена Авакова.
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