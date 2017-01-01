Троян стал заместителем Клименко в Нацполиции

Новый заместитель был назначен по представлению главы Нацполиции еще от 9 сентября 2019 года .

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По представлению главы Нацполиции от 9 сентября 2019 года полковника полиции Вадима Трояна назначили замглавы Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ранее Троян занимал должность заместителя министра внутренних дел, напомнили в ведомстве.

Главой Национальной полиции вчера был назначен бывший замглавы Нацполиции Игорь Кличенко.

Ранее также сообщалось, что бывший глава Нацполиции Сергей Князев стал советником Арсена Авакова.

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