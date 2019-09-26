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Бизнес-конкурент троллит Порошенко: Появился торт "Мальдивы"

Комментариев: 3
Состоит торт из белого молочного бисквита и воздушного безе с кокосовой стружкой.
Бизнес-конкурент троллит Порошенко: Появился торт "Мальдивы"
© strana.ua
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  • В продажу новый торт поступил всего 6 дней назад
  • В продажу новый торт поступил всего 6 дней назад
  • В продажу новый торт поступил всего 6 дней назад
Бизнес-конкурент троллит Порошенко: Появился торт "Мальдивы"
В продажу новый торт поступил всего 6 дней назад
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Читай также: Киевхлеб проиграл Roshen дело о схожести тортов

Компания “Киевский Булочно-кондитерский комбинат“, с которой уже продолжительное время судится Roshen за права на выпуск “Киевского торта“, презентовала новинку - торт “Мальдивы“.

Об этом сообщает Страна.

“Название нового десерта напоминает тонкий троллинг в адрес владельца корпорации-конкурента, которая принадлежит Петру Порошенко. Семья экс-президента Украины в январе 2018 года ездила отдыхать на Мальдивы за полмиллиона долларов, что вызвало очень большой скандал“, - говорится в сообщении.

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В киоске “Киевхлеба“, материнской компании БКК, журналисту издания рассказали, что в продажу новый торт поступил всего 6 дней назад, но у него уже есть постоянные покупатели. Состоит он из белого молочного бисквита и воздушного безе с кокосовой стружкой, а также крема с добавлением кокосового молока и миндальных хлопьев. Покрыт новый десерт нежным суфле и белой глазурью, украшен - кокосовой стружкой и шоколадно-кокосовыми шариками.

Цена пока что на новинку акционная - 165 гривен вместо обычных 234. Вес - 850 граммов.

Как сообщалось, администрация прошлого президента отказалась уточнить сумму, израсходованную президентом Петром Порошенко на отдых на Мальдивах в январе.

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Теги: торт, Киевхлеб, Roshen, Мальдивы, Порошенко, Киевский БКК
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Комментариев (4)
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Sancho-s    26.09.2019, 14:06
Оценка:  -1
Sancho-s
А в чём троллинг?
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 14:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Наверно кокосовая стружка - это намек на аргентинский кокс.
PAINKILLER7    26.09.2019, 14:02
Оценка:  -3
PAINKILLER7
Все равно по качеству и вкусу БКК не дотягивает до Рошен . ( никаких предубеждений)
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 13:55
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Как будто кто-то кончил на этот торт. Я такой покупать не буду.
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