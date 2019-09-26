Бизнес-конкурент троллит Порошенко: Появился торт "Мальдивы"
Читай также: Киевхлеб проиграл Roshen дело о схожести тортов
Компания “Киевский Булочно-кондитерский комбинат“, с которой уже продолжительное время судится Roshen за права на выпуск “Киевского торта“, презентовала новинку - торт “Мальдивы“.
Об этом сообщает Страна.
“Название нового десерта напоминает тонкий троллинг в адрес владельца корпорации-конкурента, которая принадлежит Петру Порошенко. Семья экс-президента Украины в январе 2018 года ездила отдыхать на Мальдивы за полмиллиона долларов, что вызвало очень большой скандал“, - говорится в сообщении.
Читай также: Roshen: Претензий к Ашану по выпуску Киевского торта нет
В киоске “Киевхлеба“, материнской компании БКК, журналисту издания рассказали, что в продажу новый торт поступил всего 6 дней назад, но у него уже есть постоянные покупатели. Состоит он из белого молочного бисквита и воздушного безе с кокосовой стружкой, а также крема с добавлением кокосового молока и миндальных хлопьев. Покрыт новый десерт нежным суфле и белой глазурью, украшен - кокосовой стружкой и шоколадно-кокосовыми шариками.
Цена пока что на новинку акционная - 165 гривен вместо обычных 234. Вес - 850 граммов.
Как сообщалось, администрация прошлого президента отказалась уточнить сумму, израсходованную президентом Петром Порошенко на отдых на Мальдивах в январе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram