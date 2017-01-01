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Нардеп требует у Богдана стенограмму разговора Зеленского и Трампа

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Нардеп от “Евросолидарности” требует стенограмму разговора Зе и Трампа.
Нардеп требует перевод стенограммы
Нардеп требует перевод стенограммы
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Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Офис президента с требованием обнародовать стенограмму телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 25 июля.

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Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Прошу предоставить мне официальный украинский перевод полного текста стенограммы телефонного разговора между президентом Украины и президентом США, который состоялся 25 июля текущего года, учитывая тот факт, что официальный американский перевод этого разговора был обнародован Белым домом 25 сентября текущего года, - написал нардеп в запросе на имя главы Офиса президента Андрея Богдана.

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Скан-копию запроса Гончаренко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Напомним, Трамп обвинил демократов в давлении на Зеленского и охоте на ведьм. Президент США считает, что демократы пытаются его снять, так как не верят в свою победу на выборах.

 

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Теги: стенограмма, Гончаренко, Богдан, Трамп, Зеленский
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