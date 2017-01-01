Шокин снова пытается стать генпрокурором через суд

В октябре Верховный Суд начнет слушания по иску о восстановлении Шокина в должности.

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На следующей неделе Верховный Суд начнет рассмотрение иска экс-генпрокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности. Об этом сообщается в материалах дела на сайте единого судебного портала.

2 сентября представитель Шокина Елена Сапожникова обратилась в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда об отказе рассматривать иск экс-чиновника о восстановлении в должности.

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6 сентября суд удовлетворил заявление и открыл производство. Первое заседание состоится 3 октября. Ответчики по делу – Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко.

Для справки. Виктор Шокин был уволен с должности генпрокурора в 2016 году Петром Порошенко после одобрения Верховной Рады. По слухам, увольнение Шокина было связано с уголовным делом против сына американского политика Джо Байдена.

Напомним, ВАКС рассматривает дело Ефремова, защита - против.

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