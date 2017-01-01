Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шокин снова пытается стать генпрокурором через суд

Комментариев: 0
В октябре Верховный Суд начнет слушания по иску о восстановлении Шокина в должности.
Виктор Шокин. Генпрокурор с февраля 2015 по апрель 2016 гг.
Виктор Шокин. Генпрокурор с февраля 2015 по апрель 2016 гг.
wikipedia.org

Читай также: Найем выиграл суд у адвоката Януковича

На следующей неделе Верховный Суд начнет рассмотрение иска экс-генпрокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности. Об этом сообщается в материалах дела на сайте единого судебного портала.

2 сентября представитель Шокина Елена Сапожникова обратилась в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда об отказе рассматривать иск экс-чиновника о восстановлении в должности.

Читай также: Верховный суд запретил - Окружной разрешил: В историческом центре Киева возведут очередную высотку

6 сентября суд удовлетворил заявление и открыл производство. Первое заседание состоится 3 октября. Ответчики по делу – Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко.

Для справки. Виктор Шокин был уволен с должности генпрокурора в 2016 году Петром Порошенко после одобрения Верховной Рады. По слухам, увольнение Шокина было связано с уголовным делом против сына американского политика Джо Байдена.

Напомним, ВАКС рассматривает дело Ефремова, защита - против.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Верховный Суд, Виктор Шокин, Петр Порошенко, генеральный прокурор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь