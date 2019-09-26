СБУ разоблачила сбор "дани" таможенниками Волыни

Взяточников задержали в международном пункте пропуска "Устилуг".

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в международном пункте пропуска "Устилуг" незаконный механизм получения таможенниками взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Так, за сумму от тысячи до полутора тысяч гривен неправомерной выгоды с каждого автомобиля таможенники обещали гражданам не создавать искусственные препятствия при перевозке продукции широкого потребления.

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Зафиксировано, что за одну рабочую двенадцатичасовую смену через пункт пропуска проезжает от пятидесяти до ста пятидесяти автомобилей, транспортирующих соответствующие товары. По предварительным выводам экспертов, общий размер "дани", которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от шестидесяти до ста пятидесяти тысяч гривен за смену.

Сотрудники СБУ задокументировали девять фактов получения взяток должностными лицами. Правоохранители задержали одного из фигурантов производства - инспектора таможни во время получения очередной неправомерной выгоды.

Как сообщалось 11 сентября, днепропетровские фискалы 3 недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $20 тыс.

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