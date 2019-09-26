Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ разоблачила сбор "дани" таможенниками Волыни

Комментариев: 1
Взяточников задержали в международном пункте пропуска "Устилуг".
СБУ разоблачила сбор "дани" таможенниками Волыни
© ssu.gov.ua
Фото 1/4
  • Сотрудники таможни вымогали деньги за беспрепятственный провоз товаров через границу
  • Сотрудники таможни вымогали деньги за беспрепятственный провоз товаров через границу
  • Сотрудники таможни вымогали деньги за беспрепятственный провоз товаров через границу
  • Сотрудники таможни вымогали деньги за беспрепятственный провоз товаров через границу
СБУ разоблачила сбор "дани" таможенниками Волыни
Сотрудники таможни вымогали деньги за беспрепятственный провоз товаров через границу
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в международном пункте пропуска "Устилуг" незаконный механизм получения таможенниками взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Так, за сумму от тысячи до полутора тысяч гривен неправомерной выгоды с каждого автомобиля таможенники обещали гражданам не создавать искусственные препятствия при перевозке продукции широкого потребления.

Читай также: Таможенники не виноваты: Нефедов объяснил конфуз с бывшей женой Князева

Зафиксировано, что за одну рабочую двенадцатичасовую смену через пункт пропуска проезжает от пятидесяти до ста пятидесяти автомобилей, транспортирующих соответствующие товары. По предварительным выводам экспертов, общий размер "дани", которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от шестидесяти до ста пятидесяти тысяч гривен за смену.

Сотрудники СБУ задокументировали девять фактов получения взяток должностными лицами. Правоохранители задержали одного из фигурантов производства - инспектора таможни во время получения очередной неправомерной выгоды.

Как сообщалось 11 сентября, днепропетровские фискалы 3 недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $20 тыс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: таможня, Волынская область, граница, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Alexsy    26.09.2019, 15:25
Оценка:  0
Alexsy
Сколько раз за день можно с блоком сигарет бегать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь