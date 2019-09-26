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Кремль отреагировал на идею Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе

Комментариев: 32
Россияне настаивают на выполнении Минских соглашений, где о белорусских миротворцах нет ни слова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фейсбук Дмитрия Пескова

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Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении на Донбасс белорусских миротворцев для охраны российско-украинской границы должны оценивать “сами участники конфликта“ - Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения, - сказал Песков.

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Также представитель российского президента указал на то, что минские договоренности не предусматривают такого варианта действий. По мнению Кремля, именно минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования конфликта на Донбассе:

В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях, - цитируют представителя Кремля российские СМИ.

Напомним, в четверг, 26 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев на Донбасс, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу на этом участке.

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Теги: Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Кремль, миротворцы в Украине, Донбасс
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Комментариев (32)
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Хулиганка*    26.09.2019, 15:43
Оценка:  0
Хулиганка*
старушка WTF2wtf

Путин не ведет никакую войну, а вот ты утверждаешь, что у Украины войны с Россией, я тебя спрашиваю - назови дату начала войны и кто ее объявил официально.
WTF2wtf    26.09.2019, 15:45
Оценка:  -2
WTF2wtf
Какая старушка, бот тупой?
Ты само педрило какое-то и по себе судишь или просто дальтоник????
WTF2wtf    26.09.2019, 15:46
Оценка:  -2
WTF2wtf
Крым и Донбасс видимо Китай оккупировал ... не россия же, Путин же не голимое трепло лживое?
Ихтамнет, танки из шахт ... дебилы упоротые
Хулиганка*    26.09.2019, 15:48
Оценка:  -1
Хулиганка*
Еще раз! Назови официальную дату начала войны и кто ее объявил в Украине....
Не можешь? Тебе же Беня русским языком сказал, что у нас гражданская война.
WTF2wtf    26.09.2019, 15:50
Оценка:  0
WTF2wtf
В Крыму и на Донбассе "бенины" танки и тысячи вояк, бот тупой?
Беня какой-то воюет 5 лет против украинской армии????????
WTF2wtf    26.09.2019, 15:36
Оценка:  0
WTF2wtf
НИКТО из местных на оккупированном россией Донбассе не имеет полномочий командовать армейскими корпусами там!
Россия создала эти армейские корпуса, полностью вооружила, ПОЛНОСТЬЮ их содержит за свой счет, сама командует этими армейскими корпусами!
WTF2wtf    26.09.2019, 15:38
Оценка:  -1
WTF2wtf
И раньше НИКТО из местных не имел полномочий командовать армейскими корпусами на Донбассе, только прямое управление россиянам.
Тот же Захар в своем подчинении имел только несколько личных батальонов, которые россияне распустили после зачистки самого Захара ...
Хулиганка*    26.09.2019, 15:45
Оценка:  0
Хулиганка*
По Конституции Украины (знаешь что это такое?) - армия не имеет права стрелять в свой народ. Ты же утверждаешь, что Донбасс - это Украина, так по какому праву ВСУ убивали там мирное население. 168 ДЕТЕЙ по данным ООН убито, про взрослых не говорю.
WTF2wtf    26.09.2019, 15:49
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бот, сколько российская армия убила местных в Чечне?
Порядка 10% всего населения?

А какого хера теперь россия в Украину войну принесла???????
Ублюдочные оккупанты путинские ... только кровь и разруху приенсли из россии со своими танками (((((
Хулиганка*    26.09.2019, 15:49
Оценка:  -1
Хулиганка*
Вот и за это ответит алкохряк со своей кликой. Они - военные преступники, а военные преступления срока давности не имеют.
Хулиганка*    26.09.2019, 15:23
Оценка:  -3
Хулиганка*
боты,не сотрите пальцы...все что вам осталось - минусить в бессильной злобе...))) но вас все равно прогнут и все грехи вашего жирного хряка и все его гнилое нутро вывернут наружу.
WTF2wtf    26.09.2019, 15:26
Оценка:  0
WTF2wtf
Не истери, шавка оккупантов ... с российского президента этой крови уже не смыть никаким срачем
Хулиганка*    26.09.2019, 15:29
Оценка:  -2
Хулиганка*
Старушка, меньше бухай...в ООН признали, что российских войск в Украине нет...И да, дату начала войны назови. И кто объявил войну тоже. А потом поговорим, кого и когда и за что будут судить. алкохряк в этой очереди первый и это радует!!!
WTF2wtf    26.09.2019, 15:34
Оценка:  -1
WTF2wtf
Какая старушка, бот тупой???

Россия оккупировала Крым и Донбасс.
Нах снова и снова тупую путинскую пургу для дебилов тут гнать?
А почему Путин не объявлял войну, но ведет ее - спроси у этого ублюдка.
Хулиганка*    26.09.2019, 14:53
Оценка:  -9
Хулиганка*
алкохряк сам подписал "Минские соглашения" теперь армия его ботов пытается перекрутить содержание документа, который легко найти в Гугле.
WTF2wtf    26.09.2019, 14:58
Оценка:  +5
WTF2wtf
Путиснкие боты вспоминают про "минские соглашения",
на которые Путин насрал сразу же после их подписания, кинув своих вояк на штурм Дебальцево ... потом он своим указом засекретил военные потери россии за границей.
Оккупанты конченые ...
Хулиганка*    26.09.2019, 15:14
Оценка:  -4
Хулиганка*
старушка, первый Минск похерил алкохряк, а вот второй Минск (февраль 2015) и есть официальные Минские соглашения. Читай внимательно текст, он есть в Гугле. Алкохряк загнал в котел ВСУ и с пэрэляку подписал эти соглашения, так что вся ответственность на алкаше. Поэтому выполнять придется, Европа
Хулиганка*    26.09.2019, 15:16
Оценка:  -4
Хулиганка*
заставит.
Конченные оккупанты - это ты и подобное тебе рагулье, которое решило навязать всей стране свою бандеро-галицайскую идеологию. За 5 лет народ наелся вашей ненависти, агрессии и беспредела, ответите за все. Но по закону, мы же не дикие папуасы, которые за бусы продают свою страну.
WTF2wtf    26.09.2019, 15:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Какая старушка?
Ты само педрило какое-то и по себе меряешь???

Если кто-то показательно тупит, то речь о российских оккупантах, захвативших два региона Украины (Крым и Донбасс) и ведущих войну на Донбассе до сих пор.
И никакой тупой срач путинсих ботов не оправдает уже эту путинскую войну!
WTF2wtf    26.09.2019, 15:24
Оценка:  -1
WTF2wtf
Украина на россию не нападала и не ведет боевых действий на территории россии!
Хулиганка*    26.09.2019, 15:25
Оценка:  -1
Хулиганка*
А моя речь о бандеровских оккупантах, устроивших госпереворот и сдавших независимость страны клинтоноидам, радует, что власть в США поменялась и вас, порохоботов, все равно нагнут как бы вы не истерили....
Хулиганка*    26.09.2019, 15:26
Оценка:  -1
Хулиганка*
старушка, каким боком ко мне Россия7 Твой алкохряк напал на СВОИХ ГРАЖДАН, проживающих на территории Донбасса.
WTF2wtf    26.09.2019, 15:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Нет больше Пороха, бот тупой ...
А российская оккупация есть и войну россия еще не прекратила, не убралась из захваченных Донбасса и Крыма ((((
WTF2wtf    26.09.2019, 15:28
Оценка:  0
WTF2wtf
Лицемерные путинские ублюдки ...
Хулиганка*    26.09.2019, 15:47
Оценка:  +1
Хулиганка*
пальчики не сотри в истерике...)))
Coюзник    26.09.2019, 14:42
Оценка:  +6
Coюзник
Единственный здравомыслящий россиянин это якутский шаман ... и то его арестовали что бы он не помешал Путину ...
Coюзник    26.09.2019, 14:44
Оценка:  +10
Coюзник
Охренеть!!! Огромная страна с огромной армией, ФСБ и полицией ... боится простого шамана???
vicinq    26.09.2019, 14:35
Оценка:  +9
vicinq
Конечно эту залипуху вы в кремле и придумали..Какие нах из белорусских вояк миротворцы когда вся Белоруссия давным давно под кремлевским управлением...
VSHIVANKA    26.09.2019, 14:41
Оценка:  -13
VSHIVANKA
ТАК ЖЕ КАК ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ИЗ ВАШИНГТОНА....
РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ПУТИН И ТРАМП , МНЕНИЕ УКРОПНЫХ ХОЛОПОВ НИКОГО НЕ ИНТЕРИСУЕТ....)))
WTF2wtf    26.09.2019, 14:31
Оценка:  +11
WTF2wtf
Местные на оккупированном россией Донбассе ничего не решают,
как и не имеют права командовать двумя российскими армейскими корпусами там ...
Только российские оккупанты могут отдавать приказы
VSHIVANKA    26.09.2019, 14:39
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ЧЕ ТЫ ЧМОШНИК ТУТ ВЕЧНО НОЕШЬ КАК БАБА ?!
ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ ПИЗДУЙ В ОКОПЫ И ОТСТАИВАЙ СВОЮ УКРОПНУЮ ПРАВДУ , А НЕТ , ЗАТКНИ СВОЕ УКРОПНОЕ ЕБЛО И ЖДИ , ЧТО ЗА ТЕБЯ РЕШАТ ПУТИН И ТРАМП.....)))
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ, ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!!
ВЫ ХОЛОПАМИ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕТЕ....)))
НЕРАБЫ БЛЯ....)
WTF2wtf    26.09.2019, 14:43
Оценка:  +6
WTF2wtf
Быдлонаци на зарплате,
высралось?
Бегом юбку снимай и скачи дальше, транс упоротый имени Путина ...
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