Кремль отреагировал на идею Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе

Россияне настаивают на выполнении Минских соглашений, где о белорусских миротворцах нет ни слова.

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Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении на Донбасс белорусских миротворцев для охраны российско-украинской границы должны оценивать “сами участники конфликта“ - Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения, - сказал Песков.

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Также представитель российского президента указал на то, что минские договоренности не предусматривают такого варианта действий. По мнению Кремля, именно минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования конфликта на Донбассе:

В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях, - цитируют представителя Кремля российские СМИ.

Напомним, в четверг, 26 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев на Донбасс, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу на этом участке.

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