Кремль отреагировал на идею Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе
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Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении на Донбасс белорусских миротворцев для охраны российско-украинской границы должны оценивать “сами участники конфликта“ - Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения, - сказал Песков.
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Также представитель российского президента указал на то, что минские договоренности не предусматривают такого варианта действий. По мнению Кремля, именно минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования конфликта на Донбассе:
В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях, - цитируют представителя Кремля российские СМИ.
Напомним, в четверг, 26 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев на Донбасс, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу на этом участке.
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Путин не ведет никакую войну, а вот ты утверждаешь, что у Украины войны с Россией, я тебя спрашиваю - назови дату начала войны и кто ее объявил официально.
Ты само педрило какое-то и по себе судишь или просто дальтоник????
Ихтамнет, танки из шахт ... дебилы упоротые
Не можешь? Тебе же Беня русским языком сказал, что у нас гражданская война.
Беня какой-то воюет 5 лет против украинской армии????????
Россия создала эти армейские корпуса, полностью вооружила, ПОЛНОСТЬЮ их содержит за свой счет, сама командует этими армейскими корпусами!
Тот же Захар в своем подчинении имел только несколько личных батальонов, которые россияне распустили после зачистки самого Захара ...
Порядка 10% всего населения?
А какого хера теперь россия в Украину войну принесла???????
Ублюдочные оккупанты путинские ... только кровь и разруху приенсли из россии со своими танками (((((
Россия оккупировала Крым и Донбасс.
Нах снова и снова тупую путинскую пургу для дебилов тут гнать?
А почему Путин не объявлял войну, но ведет ее - спроси у этого ублюдка.
на которые Путин насрал сразу же после их подписания, кинув своих вояк на штурм Дебальцево ... потом он своим указом засекретил военные потери россии за границей.
Оккупанты конченые ...
Конченные оккупанты - это ты и подобное тебе рагулье, которое решило навязать всей стране свою бандеро-галицайскую идеологию. За 5 лет народ наелся вашей ненависти, агрессии и беспредела, ответите за все. Но по закону, мы же не дикие папуасы, которые за бусы продают свою страну.
Ты само педрило какое-то и по себе меряешь???
Если кто-то показательно тупит, то речь о российских оккупантах, захвативших два региона Украины (Крым и Донбасс) и ведущих войну на Донбассе до сих пор.
И никакой тупой срач путинсих ботов не оправдает уже эту путинскую войну!
А российская оккупация есть и войну россия еще не прекратила, не убралась из захваченных Донбасса и Крыма ((((
РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ПУТИН И ТРАМП , МНЕНИЕ УКРОПНЫХ ХОЛОПОВ НИКОГО НЕ ИНТЕРИСУЕТ....)))
как и не имеют права командовать двумя российскими армейскими корпусами там ...
Только российские оккупанты могут отдавать приказы
ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ ПИЗДУЙ В ОКОПЫ И ОТСТАИВАЙ СВОЮ УКРОПНУЮ ПРАВДУ , А НЕТ , ЗАТКНИ СВОЕ УКРОПНОЕ ЕБЛО И ЖДИ , ЧТО ЗА ТЕБЯ РЕШАТ ПУТИН И ТРАМП.....)))
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ, ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!!
ВЫ ХОЛОПАМИ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕТЕ....)))
НЕРАБЫ БЛЯ....)
высралось?
Бегом юбку снимай и скачи дальше, транс упоротый имени Путина ...