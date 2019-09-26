Боевики ограничили перемещение граждан по оккупированному Донбассу

Людей без паспортом ОРДЛО часто задерживают и обвиняют в нелояльности к оккупационному режиму.

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Командование российско-оккупационных войск усилило административно-полицейский режим на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

В частности, под предлогом мероприятий по противодействию "украинским диверсантам" введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта.

"При этом сотрудники т.н. "правоохранительных органов" часто задерживают лиц, не имеющих паспортов “ЛНР“/“ДНР", по подозрению в "нелояльности" к оккупационному режиму", - говорится в сообщении.

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В то же время местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий ООС для оправдания наращивания мероприятий боевой и мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск.

"Таким образом противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт в Донбассе", а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения", - отмечает разведка.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики начали рассылать много СМС-спама украинским военным.

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