“Самый влиятельный человек в мире”: Мендель показала селфи с Трампом

Пресс-секретарь Зеленского в США успевает и поработать, и отдохнуть.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась селфи с американским президентом Дональдом Трампом.

Селфи появилось на официальном аккаунте Мендель в Instagram.

Селфи с самым влиятельным человеком в мире, Дональдом Трампом, - подписала фото Мендель.

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Надо сказать, что во время рабочей поездки в США на Генеральную ассамблею ООН Юлия Мендель успевает и поработать, и погулять городом. В микроблоге спикера Владимира Зеленского появилось множество фотографий из Нью-Йорка, в котором она сопровождает главу украинского государства.

Напомним, Мендель рассказала об угрозах и нелепых претензиях от хейтеров. Пресс-секретаря президента упрекают в том, что она пишет в Twitter на английском.

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