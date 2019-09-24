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“Самый влиятельный человек в мире”: Мендель показала селфи с Трампом

Комментариев: 1
Пресс-секретарь Зеленского в США успевает и поработать, и отдохнуть.
Мендель сфотографировалась с Трампом
Мендель сфотографировалась с Трампом
instagram.com/iuliia_mendel/

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась селфи с американским президентом Дональдом Трампом.

Селфи появилось на официальном аккаунте Мендель в Instagram.

Селфи с самым влиятельным человеком в мире, Дональдом Трампом, - подписала фото Мендель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#selfie with the most powerful person in the world @realdonaldtrump

Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

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Надо сказать, что во время рабочей поездки в США на Генеральную ассамблею ООН Юлия Мендель успевает и поработать, и погулять городом. В микроблоге спикера Владимира Зеленского появилось множество фотографий из Нью-Йорка, в котором она сопровождает главу украинского государства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#unga 2019

Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#unga2019 #newyork

Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цей шалений Нью Йорк #newyork

Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Напомним, Мендель рассказала об угрозах и нелепых претензиях от хейтеров. Пресс-секретаря президента упрекают в том, что она пишет в Twitter на английском.

 

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Теги: Мендель, Трамп, селфи
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    26.09.2019, 15:47
Оценка:  0
VSHIVANKA
САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ В 2019 ГОДУ ПО ВЕРСИИ FORBES ...
1 СИ ЦЗИНЬПИН
2 ВЛАДИМИР ПУТИН
3 ДОНАЛЬД ТРАМП.....
ДО ЭТОГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ИМ ЯВЛЯЛСЯ ПУТИН.....)))
НЕРАБЫ , ВЫ ПОТОРОПИЛИСЬ В СВОИХ ХОТЕЛКАХ....)))
Хулиганка*    26.09.2019, 15:04
Оценка:  0
Хулиганка*
Ну, что сказать....ирка херащенко как ни старалась, а так и не сфоткалась с Трампом - это радует, не оценили жабу, а вот то, что эта мендель поливала Трампа гавнецом, когда работала в американских СМИ, а теперь тулится к нему - это как понимать?. Нельзя быть чуть-чуть беременной.
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