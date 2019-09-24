“Самый влиятельный человек в мире”: Мендель показала селфи с Трампом
Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась селфи с американским президентом Дональдом Трампом.
Селфи появилось на официальном аккаунте Мендель в Instagram.
Селфи с самым влиятельным человеком в мире, Дональдом Трампом, - подписала фото Мендель.
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Надо сказать, что во время рабочей поездки в США на Генеральную ассамблею ООН Юлия Мендель успевает и поработать, и погулять городом. В микроблоге спикера Владимира Зеленского появилось множество фотографий из Нью-Йорка, в котором она сопровождает главу украинского государства.
Напомним, Мендель рассказала об угрозах и нелепых претензиях от хейтеров. Пресс-секретаря президента упрекают в том, что она пишет в Twitter на английском.
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1 СИ ЦЗИНЬПИН
2 ВЛАДИМИР ПУТИН
3 ДОНАЛЬД ТРАМП.....
ДО ЭТОГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ИМ ЯВЛЯЛСЯ ПУТИН.....)))
НЕРАБЫ , ВЫ ПОТОРОПИЛИСЬ В СВОИХ ХОТЕЛКАХ....)))