Лукашенко предлагает Украине взаимное помилование "шпионов"

В Минске хотят обменять украинца Павла Шаройко на белоруса Юрия Политики; обоих обвиняют в шпионаже.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и в том же обвиняемого Украиной белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, на этот счет у него были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако “украинская сторона не исполнила договоренности“.

Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (…) А мы осудим Шаройко (...) Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет, - сказал белорусский лидер.

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Говоря о Шаройко, Лукашенко сказал, что обвиненный в шпионаже украинец в Беларуси живет “как на курорте“, и что Беларусь готова помиловать украинца в любой момент, если Украина сделает то же самое для белоруса.

Да хоть завтра, но вы не успеете, вы же хотите Политику повести в суд. Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен, - заявил Лукашенко.

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Для справки. Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года сотрудниками белорусского КГБ и обвинен в шпионаже. Белорусского гражданина Юрия Политику украинские власти задержали на пункте пропуска через украинско-белорусскую границу 16 июня 2017 года и обвинили в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.

Напомним, в четверг, 26 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев на Донбасс, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу на этом участке.

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