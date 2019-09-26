На перепись населения нужно 5 млрд грн, но можем сэкономить - Дубилет

Перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров.

Бюджет на проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, передает “Укринформ“.

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“Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривень, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения“, - сказал Дубилет.

Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых “спрятаны“ базовые данные о гражданах.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ “О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам“. Также документом предусмотрено начало работы над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Как сообщалось 23 сентября, в Украине проведут пробную перепись населения.

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