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На перепись населения нужно 5 млрд грн, но можем сэкономить - Дубилет

Комментариев: 5
Перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров.
В стране планируется проведение электронной переписи населения
В стране планируется проведение электронной переписи населения
president.gov.ua

Бюджет на проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, передает “Укринформ“.

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“Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривень, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения“, - сказал Дубилет.

Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых “спрятаны“ базовые данные о гражданах.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ “О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам“. Также документом предусмотрено начало работы над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Как сообщалось 23 сентября, в Украине проведут пробную перепись населения.

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Теги: Кабмин, Дмитрий Дубилет, перепись населения
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Комментариев (5)
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Coюзник    26.09.2019, 15:48
Оценка:  0
Coюзник
Перепесь проводится ведь не только для того чтобы просто посчитать население ... в переписном листе целый ряд вопросов, которых нет ни в одном реестре ... например национальность, владение языком, уровень доходов и ... еще куча социальных вопросов ...
Coюзник    26.09.2019, 15:49
Оценка:  0
Coюзник
без знания которых невозможно планировать развитие государства, это и является главной целью переписи.
Дубилету надо бы проконсультироваться со специалистами п
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 15:30
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А как это скажется на качестве дорог или на коммуналке?
Alexsy    26.09.2019, 15:21
Оценка:  0
Alexsy
Россия, Польша, Эстония, Италия, Венгрия, Штаты, Канада, и т. д........................
Как можно провести перепись, когда большинство "кроме пенсионеров" не живут по месту регистрации!
Отмывка бюджета!?
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 15:27
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Они просто понятия не имеют, что делать. Вот и придумывают ерунду всякую типа переезда, переименования, государства в смартфоне, переписи и другого. Артикль же специалист в области вызывания смеха - вот он и его команда своими действиями смех и вызывают.
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