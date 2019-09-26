В Европе заявили, что Зеленский “сжигает мосты с ЕС”

Зарубежное издание выпустило материал касательно последних событий в мире.

Авторитетное издание EUobserver выпустило материал “Ukrainian president burns bridges in Europe" ("Украинский президент сжигает мосты в Европу"), который посвящен обвинениям Владимира Зеленского в адрес лидеров Франции и Германии, выдвинутых против них в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

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Журналисты считают, что обвинения со стороны Владимира Зеленского могут существенно повлиять на отношения Украины и ЕС, что на руку РФ.

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Европейское СМИ пишет, что негативные комментарии Зеленского, направленные в адрес глав могущественных стран Европы, могут повредить и его авторитету не только в Украине, но и в Европейском Союзе. Кроме того, издание подчеркнуло, что в Украине наблюдаются потоки антипрезидентского настроения, поскольку многие граждане считают, что бывший комик не имеет права на свою должность.

Напомним, Зеленский объяснил критику в адрес лидеров ЕС. Глава государства признал, что страны Евросоюза оказывают большую помощь Украине и за это он благодарен.

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