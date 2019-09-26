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В Европе заявили, что Зеленский “сжигает мосты с ЕС”

Комментариев: 7
Зарубежное издание выпустило материал касательно последних событий в мире.
Зеленского обсуждают в ЕС
Зеленского обсуждают в ЕС
ОПУ

Авторитетное издание EUobserver выпустило материал “Ukrainian president burns bridges in Europe" ("Украинский президент сжигает мосты в Европу"), который посвящен обвинениям Владимира Зеленского в адрес лидеров Франции и Германии, выдвинутых против них в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

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Журналисты считают, что обвинения со стороны Владимира Зеленского могут существенно повлиять на отношения Украины и ЕС, что на руку РФ.

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Европейское СМИ пишет, что негативные комментарии Зеленского, направленные в адрес глав могущественных стран Европы, могут повредить и его авторитету не только в Украине, но и в Европейском Союзе. Кроме того, издание подчеркнуло, что в Украине наблюдаются потоки антипрезидентского настроения, поскольку многие граждане считают, что бывший комик не имеет права на свою должность.

Напомним, Зеленский объяснил критику в адрес лидеров ЕС. Глава государства признал, что страны Евросоюза оказывают большую помощь Украине и за это он благодарен.

 

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Теги: Зеленский, Европа, критика, ЕС
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Комментариев (7)
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Антибес    26.09.2019, 16:32
Оценка:  -3
Антибес
Зе всё больше теряет берега.То ли снова подсел на"кокос",то ли обратно стал бухать по-чёрному...Так вылизать очко заокеанского дедушки Дональда,как это сделал Зе,ещё никому не удавалось...В трезвом рассудке и в здравом разуме это делать невозможно!!!
Russian-Troll    26.09.2019, 16:30
Оценка:  -2
Russian-Troll
Поматросили Европу и бросили
T-REX2    26.09.2019, 16:26
Оценка:  -1
T-REX2
Понять и простить
Alexsy    26.09.2019, 16:22
Оценка:  +1
Alexsy
Серьезно?
А Северный поток 2
Каждая страна в первую очередь о своей выгоде...
Бигсэм    26.09.2019, 16:22
Оценка:  +2
Бигсэм
Да ладно, ребята, ведь, не со зла, просто по глупости.
vsg-59    26.09.2019, 16:12
Оценка:  +2
vsg-59
Европа хочет снять санкции с России, вот и ищет повод.
MykRom    26.09.2019, 16:42
Оценка:  -2
MykRom
Классики говорили о преступлениях, на которые способен капитал при определённом проценте. В данном случае Европа закрывает глаза на преступления РФ и платит ей деньги, которые потом вернутся в Европу модернизированным оружием.
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