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В ЕС напомнили Украине, что поддержку дают в обмен на реформы

Комментариев: 7
Поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательства.
В ЕС напомнили, на каких условиях помогают Украине
В ЕС напомнили, на каких условиях помогают Украине
EPA/UPG

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В Еврокомиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательства, пишет "Европейская правда".

Об этом в четверг на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием по Байдена. 

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"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, отметив, что ЕК не дает комментариев по телефонному разговору.

"Но так, на самом деле, для нас важно сказать, что поддержка Европейским Союзом Украина является беспрецедентной. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС", - подчеркнул он.

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"Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс ", - отметил представитель ЕК.

Напомним, в Европе также заявили, что Зеленский сжигает мосты с ЕС.

 

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Теги: ЕС, Украина, помощь, поддержка, реформы, Трамп, Зеленский
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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    26.09.2019, 16:49
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЧАВО ?!
ЯКЫ ТАКЫ РЭФОРМИ ?!
ВЕСЬСВИТЗНАМЫ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЭРТЬ Т. ВОРОГАМ !!!
НАВУКРАИНА ПОДНАДУЙСЭ !!!
ХТО НЭ СКАЧИТЬ ТОЙ МО. СКАЛЬ !!!
СУГС!!!
СУГС!!!
СУГС!!!
WTF2wtf    26.09.2019, 16:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский,
просто нах
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 17:00
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
ПНХ!!!
ПНХ!!!
WTF2wtf    26.09.2019, 16:47
Оценка:  0
WTF2wtf
Как раз Зеля похоже за реформы реально берется серьезно ...
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 17:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Что именно? Переименование АП в ОПУ? Или переезд? Или раздувание кабмина? Или увеличение налогов? Или смартфонизация? Он не знает, что ему делать. Он никогда этим не занимался. А его спонсор требует бабло. Вот артикля и ткнули как шкодливого кота мордой в лужу.
Антибес    26.09.2019, 16:44
Оценка:  -1
Антибес
А реформы разве есть?Где именно?И какие именно?
ВосставшийИзБана    26.09.2019, 17:04
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А нет их. Артикль думал, что он будет записывать видеообращения, готовить эффектные выступления и все будет путем. Ан нет. Надо что-то еще. А что именно - он даже понять не способен, потому что это выходит за рамки его миропонимания. Сценария нет, а импровизация работает против него.
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