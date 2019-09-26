В ЕС напомнили Украине, что поддержку дают в обмен на реформы
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В Еврокомиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательства, пишет "Европейская правда".
Об этом в четверг на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием по Байдена.
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"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, отметив, что ЕК не дает комментариев по телефонному разговору.
"Но так, на самом деле, для нас важно сказать, что поддержка Европейским Союзом Украина является беспрецедентной. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС", - подчеркнул он.
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"Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс ", - отметил представитель ЕК.
Напомним, в Европе также заявили, что Зеленский сжигает мосты с ЕС.
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ЯКЫ ТАКЫ РЭФОРМИ ?!
ВЕСЬСВИТЗНАМЫ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЭРТЬ Т. ВОРОГАМ !!!
НАВУКРАИНА ПОДНАДУЙСЭ !!!
ХТО НЭ СКАЧИТЬ ТОЙ МО. СКАЛЬ !!!
СУГС!!!
СУГС!!!
СУГС!!!
просто нах
ПНХ!!!
ПНХ!!!