В Украине потеплеет до +20 градусов

Синоптик порадовала украинцев позитивным прогнозом.

Известный синоптик Наталка Диденко опубликовала на своей странице в Facebook позитивный прогноз погоды для украинцев. По ее словам, после волны похолодания в Украине наступит настоящее “бабье лето”.

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Потепление ожидается уже с пятницы, 27 сентября. По ее прогнозу, завтра в течение дня температура воздуха в Украине составит +15...+20 градусов. На севере будет свежее, +12...+17 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются на западе и юге, на севере возможны незначительные осадки. В большинстве областей будет сухо.

Диденко отметила, что 27 сентября в столице будет достаточно тепло, ожидается около +15 градусов. В субботу и воскресенье, по словам синоптика, станет еще теплее, до +18...+20 градусов. Что касается осенних ливней, завтра существенные осадки маловероятны. В субботу в Киеве - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло.

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Выбирайте! Погода, как видите, на все вкусы. И не читайте всякую ерунду, даже милую, даже метеорологическую, в бульварных газетах, бумажных или электронных, держите в чистоте свой жизненный горизонт, - подытожила Диденко.

Напомним, Украину накрыли осенние ливни. Сегодня во многих регионах ожидаются ливни.

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