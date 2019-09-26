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САП направила в ВАСК дело о срыве запуска спутника "Лыбидь"

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Бывшему директору госпредприятия инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах оффшорной компании.
САП передала в суд дело о первом спутнике "Лыбидь"
САП передала в суд дело о первом спутнике "Лыбидь"
пресс-служба САП

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САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ключевым элементом программы должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь".

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В ведомстве напомнили, что бывшему директору госпредприятия детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах оффшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник.

Внештатному советнику, кроме организации этого преступления, также инкриминируется растрата обеспеченных правительственной гарантией средств в размере $8,2 млн и их дальнейшее отмываниt (легализации).

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Обвинительный акт направлен в ВАКС 26 сентября 2019 года.

Напомним, ране сообщалось, что экс-руководителя Львовского бронетанкового завода будут судить.

 

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Теги: САП, ВАСК, космос, спутник, суд, коррупция
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Комментариев (1)
T-REX2    26.09.2019, 17:09
Оценка:  0
T-REX2
Лыбидь-это ливневка с незаконными врезками канализации.Говно не летает
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