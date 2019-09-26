САП направила в ВАСК дело о срыве запуска спутника "Лыбидь"
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САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ключевым элементом программы должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь".
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В ведомстве напомнили, что бывшему директору госпредприятия детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах оффшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник.
Внештатному советнику, кроме организации этого преступления, также инкриминируется растрата обеспеченных правительственной гарантией средств в размере $8,2 млн и их дальнейшее отмываниt (легализации).
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Обвинительный акт направлен в ВАКС 26 сентября 2019 года.
Напомним, ране сообщалось, что экс-руководителя Львовского бронетанкового завода будут судить.
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