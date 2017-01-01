Бамблби и Терминатор: кого можно увидеть на крупнейшей выставке роботов в Украине?

Нравятся ли вам “Трансформеры“? Если вы смотрели блокбастеры Майкла Бэя или даже старые мультсериалы о Кибертрон, вам будет интересно знать, что сегодня героев любимого вселенной можно увидеть вживую. Оптимус Прайм, Бамблби, Скорпонок и другие трансформеры сошли с больших экранов и встречают посетителей выставки дуэта SDrobo Lab.

Три года назад запорожские изобретатели Дмитрий Мицык и Сергей Еременко решили сделать модели роботов “ВАЛЛ-И“ и “Евы“, чтобы привлечь внимание к своим детским аттракционам. Со временем к парочке из пиксаровского мультфильма добавились персонажи других фантастических миров, а увлечение двух друзей превратилось в масштабное шоу. В 2018 году их выставка роботов и трансформеров из металла вошла в Книгу рекордов Украины - как самая большая в стране.

Сейчас в экспозицию входит 21 модель. И заметное место среди роботов занимают гигантские трансформеры Бамблби и Оптимус Прайм. Лидер автоботов Оптимус Прайм - единственная в Украине машина-трансформер. Трехметровый грузовик на глазах зрителей превращается в скульптуру работа высотой 3,5 метра. Для создания Прайма авторам понадобилось 9 месяцев - в качестве материалов использовали металл и запчасти старых авто.

Другой любимец публики - Бамблби. Трехметровый желтый автобот весит почти тонну, способен выполнять движения и не уступит своей эффектностью даже аниматронике Диснейленда. Кроме трансформеров, на выставке можно увидеть персонажей “Звездных войн“, вселенной “Вархаммер“, коммуникабельных роботов Жоржика с Жоржеттой. На всех мероприятиях именно эту пару всего обожает дети - ведь они оборудованы искусственным интеллектом и способны ходить и разговаривать.

Некоторые из моделей поражают настолько, что, по словам авторов, “даже взрослые мужчины превращаются в детей, когда их видят“. Например, Терминатор Т-100, который, кстати, восстал не из пепла ядерного огня, а из останков “Явы“, “Таврии“ и “ГАЗа“. Правда, если не знать этого заранее, догадаться об этом, глядя на угрожающую фигуру, невозможно.

В течение 18-19 лет выставка SDrobo Lab побывала в 13 городах Украины, среди которых Запорожье, Хмельницкий, Винница, Львов, Тернополь и другие. И она уже привлекла внимание иностранных фанов фантастики.

“Недавно нам предложили представить нашу выставку в гостиничном комплексе Арабских Эмиратов. Но мы пока отказались, ведь намерены сначала показать роботов на Interpipe TechFest 2019“, - рассказали Дмитрий и Сергей. После участия в Техфесте этой осенью, изобретатели планируют зарубежные гастроли своей экспозиции.

Увидеть самую большую в Украине выставку роботов и трансформеров в натуральную величину можно будет 19-20 октября на главном инженерном шоу страны Interpipe TechFest в Днепре.