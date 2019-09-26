Делегация Украины в ООН осудила РФ за нарушение прав человека в Крыму

На протяжении более 5 лет АРК остается зоной самых вопиющих нарушений основных свобод и полного игнорирования международных прав человека.

Украинские делегаты сделали новое заявление о Крыме и РФ EPA/UPG

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Делегация Украины на общих дебатах в рамках рассмотрения пункта 10 повестки дня 42-й сессии Совета ООН по правам человека снова выступила с осуждением нарушений прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"На протяжении более пяти лет Автономная Республика Крым и город Севастополь остаются зоной самых вопиющих нарушений основных свобод и полного игнорирования международных прав человека российской оккупационной администрацией", - говорится в заявлении.

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"Как отмечалось в недавнем докладе генерального секретаря ООН, усилия, направленные на поиск путей обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа в Крым с помощью созданных механизмов контроля за соблюдением прав человека, до настоящего времени были безуспешными", – отмечают делегаты.

Ранее в ходе общих дебатов на 42-й сессии Совета ООН по правам человека Украина призвала Россию прекратить массовые нарушения прав человека на территории аннексированного Россией Крыма.

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