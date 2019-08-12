Жалоба на Трампа: Информатор назвал вовлеченных в давление на Киев чиновников

Юристы Белого дома уже обсуждали вопрос о том, как относиться к звонку с возможным злоупотреблением.

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Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте комитета.

Юристы Белого дома уже обсуждали вопрос о том, как относиться к звонку из-за вероятности, что они стали свидетелями злоупотребления президентом США своим служебным положением для личной выгоды, отмечается в жалобе.

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“Выполняя свой официальный долг, я получил информацию от нескольких чиновников правительства, что президент США использует служебное положение, чтобы вынудить другую страну вмешаться в выборы 2020 года“, - говорится в тексте от информатора

“Это вмешательство включает давление на другую страну, чтобы она расследовала деятельность одного из главных внутренних политических соперников президента“, - пишет он.

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“Персональный адвокат президента, мистер Рудольф Джулиани, - центральная фигура в этой попытке. Генеральный прокурор Уильям Барр, похоже, также вовлечен“, - говорится в сообщении.

“Сотрудники Белого дома, которые рассказали мне эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что стало известно из телефонного разговора“, - подчеркнул информатор.

Также, по его словам, старшие сотрудники Белого дома пытались заблокировать все записи телефонного звонка.

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“Сегодня утром Комитет рассмотрит рассекреченную жалобу заявителей, которую он получил поздно вечером“, - заявил глава комитета Председатель Адам Шифф.

“Эта жалоба никогда не должна была скрываться от Конгресса. Она выявила серьезные правонарушения и было сочтена как срочная Генеральным инспектором“, - отметил он.

“Эта жалоба представляет собой дорожную карту для расследования и предоставляет комитету важную информацию“, - пояснил также Шифф.

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“Я хочу поблагодарить разоблачителя за то, что у него хватило смелости выступить, несмотря на репрессии, с которыми он уже столкнулся со стороны президента и его помощников. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить этого информатора“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трамп обвинил демократов в давлении на Зеленского и охоте на ведьм.

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