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Украина призвала ОБСЕ отреагировать на российские дивизии у границы

Комментариев: 19
Украина считает серьезной угрозой стягивание новых дивизий к украинской границе.
Украина призвала ОБСЕ отреагировать на российские дивизии у границы
Украина призвала ОБСЕ отреагировать на российские дивизии у границы
depositphotos.com

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Международное сообщество должно отреагировать на формирование Россией у границы с Украиной трех военных соединений дивизионного уровня, что может свидетельствовать о подготовке к наступательным операциям против Украины. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Целенаправленное и открытое движение российских бронетанковых групп в направлении украинской границы - очевидный признак психологического давления на руководство Украины, чтобы заставить Украину пойти на пораженческие соглашения. Российские гибридные оккупационные войска на Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и ради сдерживания усилить политическое и экономическое давление на агрессора, - заявил он.

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Во время заседания украинский дипломат, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ у Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года.

Эта дивизия является одним из трех военных соединений дивизионного уровня, созданных с января 2016 у восточных границ Украины. Согласно сообщениям, после завершения формирования до конца года 150-я дивизия будет состоять из двух бронетанковых и двух мотострелковых полков, когда полностью будет создана до конца года, - отметил Лоссовский.

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Он добавил, что формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на севере Воронежской и Брянской областей, продолжалось три года.

Дипломат привел оценки международных аналитиков, согласно которым, такое развитие событий может свидетельствовать о том, что “российские войска готовятся к наступательной операции“.

В то же время, происходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Украинская сторона надеется на деэскалацию и “зеркальный отвод“. Однако мы видим противоположные сигналы российской стороны, когда российские войска подтягивают свои бронетанковые группы ближе к границе, - заявил украинский дипломат, призвав международное сообщество к реакции.

Напомним, украинская разведка считает, что Россия готовится усилить боевые возможности оккупационных сил на Донбассе.

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Теги: дивизия, РФ, Донбасс, ОБСЕ
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Комментариев (19)
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farfalle    26.09.2019, 18:40
Оценка:  -6
farfalle
Че испугались? Вы же самая сильная армия на континенте!
Russian-Troll    26.09.2019, 18:27
Оценка:  -6
Russian-Troll
Мелко плаваете, какие нахрен дивизии. Армии там, фронты.
Адекваты    26.09.2019, 17:47
Оценка:  -4
Адекваты
Пять лет стягивают,стягивают.И никак не соберутся напасть
WTF2wtf    26.09.2019, 17:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
В 2014 напали и оккупировали Крым и Донбасс
krolikoff_net    26.09.2019, 18:23
Оценка:  +5
krolikoff_net
Адекваты - пять лет война идет . Вы слишком долго были в запое.
ВыВсеВрети_    26.09.2019, 18:35
Оценка:  -10
ВыВсеВрети_
Пять лет идет война, почему ты не на фронте.
krolikoff_net    26.09.2019, 17:43
Оценка:  +1
krolikoff_net
Надо не жаловаться. Надо создавать свое ядерное оружие. Ни что так не успокаивает кремлевских агрессоров , как прямая и явная угроза ядерной бомбардировки москвы например.
Pepsomen    26.09.2019, 17:48
Оценка:  -5
Pepsomen
Бабушка,вы не пробовали лечить вавку в голове?Очень даже зря!
krolikoff_net    26.09.2019, 18:23
Оценка:  +3
krolikoff_net
Pepsomen - геронтофилия сейчас лечится, если конечно у вас случай не запущенный.
Pepsomen    26.09.2019, 18:37
Оценка:  -6
Pepsomen
Бабушка,расскажите об этом своему"геройскому"дед ушке,который с вами делит супружеское ложе,кувыркаясь в песке,который из вас сыплется во всю вот уже лет 15. :-)
farfalle    26.09.2019, 18:41
Оценка:  -6
farfalle
Какое тебе ядерное оружие, обезьяна??? У вас солдаты гранаты в костре греют, и каждый день с гранатой далбаеб из гражданских
T-REX2    26.09.2019, 17:37
Оценка:  -3
T-REX2
Обеспокоенность?Будет сделано
Pepsomen    26.09.2019, 17:37
Оценка:  -4
Pepsomen
Кто-то собирается запретить России укреплять оборону собственных границ?
WTF2wtf    26.09.2019, 17:50
Оценка:  +5
WTF2wtf
Украина нападает на россию?
... или в реале российские танки в оккупированных Крыму и Донбассе???
Pepsomen    26.09.2019, 18:02
Оценка:  -6
Pepsomen
У вас,бабушка,мозг оккупирован хворью.Очень оккупирован.Но это даже хорошо.
VSHIVANKA    26.09.2019, 18:23
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЧЕ ТЫ ЧМОШНИК ТУТ ВЕЧНО НОЕШЬ КАК БАБА ?!
ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ ПИЗДУЙ В ОКОПЫ И ОТСТАИВАЙ СВОЮ УКРОПНУЮ ПРАВДУ , А НЕТ , ЗАТКНИ СВОЕ УКРОПНОЕ ЕБЛО И ЖДИ , ЧТО ЗА ТЕБЯ РЕШАТ ПУТИН И ТРАМП.....)))
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ, ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!!
ВЫ ХОЛОПАМИ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕТЕ....)))
НЕРАБЫ БЛЯ....
krolikoff_net    26.09.2019, 18:25
Оценка:  +4
krolikoff_net
Вшивый говнючек. Не рассказывай тут кому и чего делать, и тебя не будут постоянно посылать
Ponadyser    26.09.2019, 17:35
Оценка:  -2
Ponadyser
Украина из предателя превращается в натовскую шестерку...
Letohradek    26.09.2019, 17:38
Оценка:  -2
Letohradek
Гнида заглохни!
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