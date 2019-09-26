Украина призвала ОБСЕ отреагировать на российские дивизии у границы

Украина считает серьезной угрозой стягивание новых дивизий к украинской границе.

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Международное сообщество должно отреагировать на формирование Россией у границы с Украиной трех военных соединений дивизионного уровня, что может свидетельствовать о подготовке к наступательным операциям против Украины. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

Целенаправленное и открытое движение российских бронетанковых групп в направлении украинской границы - очевидный признак психологического давления на руководство Украины, чтобы заставить Украину пойти на пораженческие соглашения. Российские гибридные оккупационные войска на Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и ради сдерживания усилить политическое и экономическое давление на агрессора, - заявил он.

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Во время заседания украинский дипломат, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ у Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года.

Эта дивизия является одним из трех военных соединений дивизионного уровня, созданных с января 2016 у восточных границ Украины. Согласно сообщениям, после завершения формирования до конца года 150-я дивизия будет состоять из двух бронетанковых и двух мотострелковых полков, когда полностью будет создана до конца года, - отметил Лоссовский.

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Он добавил, что формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на севере Воронежской и Брянской областей, продолжалось три года.

Дипломат привел оценки международных аналитиков, согласно которым, такое развитие событий может свидетельствовать о том, что “российские войска готовятся к наступательной операции“.

В то же время, происходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Украинская сторона надеется на деэскалацию и “зеркальный отвод“. Однако мы видим противоположные сигналы российской стороны, когда российские войска подтягивают свои бронетанковые группы ближе к границе, - заявил украинский дипломат, призвав международное сообщество к реакции.

Напомним, украинская разведка считает, что Россия готовится усилить боевые возможности оккупационных сил на Донбассе.

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