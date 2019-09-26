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ГБР открыло дело против соратника Порошенко

Комментариев: 10
Против Валерия Гелетея возбуждено уголовное производство.
На Гелетея завели уголовное дело
На Гелетея завели уголовное дело
facebook.com/v.geletey

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против соратника Петра Порошенко Валерия Гелетея. Доказательства этого обнародовали в соцсети, передает Лига.НЕТ.

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По предварительной информации, экс-начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало решение Шевченковского районного суда по заявлению некого Чайковского В.А. Заявитель подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Интересно, что человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

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Заявитель по делу сообщил, что Гелетей злоупотребляя служебным положением, неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды. 

Пока по этому делу подозрения никому не объявили.

Напомним, ГБР выясняет, не могли ли Трубу прослушивать его же сотрудники. Центральный аппарат ГБР запросил у терруправлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы.

 

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Теги: ГБР, расследование, Гелетей, уголовное дело
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Комментариев (11)
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Woodbrother    26.09.2019, 18:52
Оценка:  0
Woodbrother
Пора сажать Трубу.
Pepsomen    26.09.2019, 18:08
Оценка:  +1
Pepsomen
Пора сажать этих тварей.
krolikoff_net    26.09.2019, 18:20
Оценка:  -3
krolikoff_net
За что ? За что сажать то ?
kapablankas    26.09.2019, 18:24
Оценка:  +1
kapablankas
все лижеш петіну сраку ??????

посмакуй ще гелетеєву
krolikoff_net    26.09.2019, 18:28
Оценка:  -3
krolikoff_net
kapablankas - сраки лижут у вас на россии . БМ - не российский сайт.
krolikoff_net    26.09.2019, 18:01
Оценка:  -5
krolikoff_net
Какой бред !!! Уберите этого Трубу куда подальше. Ну сколько он будет позорить ведомство. Следующих начальников назначать полет теста на IQ. Хочеш быть начальником ГБР, набери хотя бы 110 баллов
Pepsomen    26.09.2019, 18:09
Оценка:  +3
Pepsomen
Бабушка,вам бы вавку в собственной голове подлечить.Ведь вам до Трубы как муравью до слона.
krolikoff_net    26.09.2019, 18:21
Оценка:  -3
krolikoff_net
Бурятский кужугедович вам бабушка.
Pepsomen    26.09.2019, 18:45
Оценка:  -1
Pepsomen
Бабушка,посоветуйте это своему"геройскому"с ожителю.Чтобы он не сувал"в песок",а нашёл себе нормальную и главное,молодую и адекватную бабу.А вас,бабушку,чтобы отвёз на ближайшее кладбище. :-)
Pepsomen    26.09.2019, 18:34
Оценка:  +1
Pepsomen
Бабушка,не скромничайте.Вам это не к лицу.Понимаю,старость-не радость.Но ничем вам помочь не могу.К счастью. :-)
krolikoff_net    26.09.2019, 18:35
Оценка:  -3
krolikoff_net
Лечите свою геронтофилию пока не поздно, а то крыша на бекрень съедит.
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