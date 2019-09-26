ГБР открыло дело против соратника Порошенко

Против Валерия Гелетея возбуждено уголовное производство.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против соратника Петра Порошенко Валерия Гелетея. Доказательства этого обнародовали в соцсети, передает Лига.НЕТ.

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По предварительной информации, экс-начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало решение Шевченковского районного суда по заявлению некого Чайковского В.А. Заявитель подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Интересно, что человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

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Заявитель по делу сообщил, что Гелетей злоупотребляя служебным положением, неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды.

Пока по этому делу подозрения никому не объявили.

Напомним, ГБР выясняет, не могли ли Трубу прослушивать его же сотрудники. Центральный аппарат ГБР запросил у терруправлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы.

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