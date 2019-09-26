Волкер назвал Путина "умным стратегом", правящим авторитарной страной

Президент РФ является очень умным лидером и хорошим стратегом, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины.

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Президент РФ Владимир Путин является "очень умным" лидером и хорошим стратегом, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает "Гордон".

"Я думаю (буду откровенен с вами), что он очень умный. Он хороший стратег и очень эффективен как лидер", - ответил он на вопрос, что думает о российском лидере.

"Но он руководит авторитарной системой, политика России является агрессивной по отношению к соседям, и мы с этим принципиально не согласны", - говорит Волкер в то же время.

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"В этом мире много людей, которые делают разные вещи. Но мы надеемся, что сможем решать проблемы даже с теми, с кем не согласны", - отметил дипломат.

Ранее Волкер признал, что никто в мировом сообществе не верил, что Россия решится на захват Крыма.

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