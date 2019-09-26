Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер назвал Путина "умным стратегом", правящим авторитарной страной

Комментариев: 9
Президент РФ является очень умным лидером и хорошим стратегом, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины.
Волкер назвал Путина хорошим стратегом
Волкер назвал Путина хорошим стратегом
посольство США в Украине

Читай также: Минские соглашения не несут вреда Украине, дело в РФ - Волкер

Президент РФ Владимир Путин является "очень умным" лидером и хорошим стратегом, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает "Гордон".

"Я думаю (буду откровенен с вами), что он очень умный. Он хороший стратег и очень эффективен как лидер", - ответил он на вопрос, что думает о российском лидере.

"Но он руководит авторитарной системой, политика России является агрессивной по отношению к соседям, и мы с этим принципиально не согласны", - говорит Волкер в то же время.

Читай также: Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий

"В этом мире много людей, которые делают разные вещи. Но мы надеемся, что сможем решать проблемы даже с теми, с кем не согласны", - отметил дипломат.

Ранее Волкер признал, что никто в мировом сообществе не верил, что Россия решится на захват Крыма.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Путин, РФ, Украина, США, Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Ostiohandroz    26.09.2019, 18:49
Оценка:  0
Ostiohandroz
путин позорный, а не умный. Такова действительность
Ostiohandroz    26.09.2019, 18:38
Оценка:  -4
Ostiohandroz
Если путин такой умный, то почему его страна в таком позорном дерьме? Все нормальные страны в НАТО и ЕС и только умный ублюдок из кремля в позорной изоляции
Вот и пусть сидит в изоляции, насколько он умный для нас уже не имеет значения
farfalle    26.09.2019, 18:43
Оценка:  +2
farfalle
Если его страна в позорном дерьме, то почему три миллиона укрогастеров туда прутся? И это только официальные данные
Ostiohandroz    26.09.2019, 18:48
Оценка:  -1
Ostiohandroz
беженцы туда прутся изза войны, нормальные люди уезжают из самой РФ. Множество республик в РФ хотят независимости от "УМНОГО" кремля
VSHIVANKA    26.09.2019, 18:36
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗА ШО ПЭЧЭНЬКЫ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ???!!!
ЗРАДА ЗРАДНАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!
Міні_Ми    26.09.2019, 18:32
Оценка:  -4
Міні_Ми
Путін ганебний вилупок. Його місце на звалищі історії!
ВыВсеВрети_    26.09.2019, 18:34
Оценка:  +4
ВыВсеВрети_
Холоп, ты что-то имеешь против своего хозяина.
Zeromanser    26.09.2019, 18:31
Оценка:  -3
Zeromanser
Какая муха его укусила? Он сошел с ума? Я хочу напомнить, что на этого "умного" путина достаточно материалов для суда в Гааге!
farfalle    26.09.2019, 18:44
Оценка:  +3
farfalle
Суд в Гааге не признают даже твои хозяева из США. Так что иди соси дальше
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь