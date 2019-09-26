Волкер назвал Путина "умным стратегом", правящим авторитарной страной
Читай также: Минские соглашения не несут вреда Украине, дело в РФ - Волкер
Президент РФ Владимир Путин является "очень умным" лидером и хорошим стратегом, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает "Гордон".
"Я думаю (буду откровенен с вами), что он очень умный. Он хороший стратег и очень эффективен как лидер", - ответил он на вопрос, что думает о российском лидере.
"Но он руководит авторитарной системой, политика России является агрессивной по отношению к соседям, и мы с этим принципиально не согласны", - говорит Волкер в то же время.
Читай также: Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий
"В этом мире много людей, которые делают разные вещи. Но мы надеемся, что сможем решать проблемы даже с теми, с кем не согласны", - отметил дипломат.
Ранее Волкер признал, что никто в мировом сообществе не верил, что Россия решится на захват Крыма.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Вот и пусть сидит в изоляции, насколько он умный для нас уже не имеет значения
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗА ШО ПЭЧЭНЬКЫ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ???!!!
ЗРАДА ЗРАДНАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!