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Украина установила дипломатические отношения еще с одним государством

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Список дипломатических контактов Украины пополнила островная Гренада.
Украина установила дипломатические отношения еще с одним государством
Украина установила дипломатические отношения еще с одним государством
mfa.gov.ua

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Министры иностранных дел Украины и Гренады Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой, - говорится в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе, министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Для справки. Гренада — небольшое островное государство в юго-восточной части Карибского моря. Занимает одноименный остров и множество мелких островков и скал в южной части архипелага Гренадины. Гренада известна как пляжный курорт и центр оффшорных услуг.

Напомним, на днях Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

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Теги: Гренада, МИД, дипломатические отношения, Пристайко
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