Поездку вице-президента США на инаугурацию Зеленского отменил лично Трамп

Это стало известно из опубликованной сегодня жалобы американского спецслужбиста.

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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом говорится в опубликованной сегодня жалобе сотрудника разведки США на разговор между Трампом и Зеленским.

Информатор посчитал, что нужно сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая, - говорится в тексте.

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Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Как отметил неназванный сотрудник спецслужб, таким образом президент США якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, какую линию поведения выберет украинский президент.

Напомним, сегодня в США опубликовали жалобу сотрудника американских спецслужб, из-за которой в Америке разгорелся “украинский скандал“.

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