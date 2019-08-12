Поездку вице-президента США на инаугурацию Зеленского отменил лично Трамп
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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом говорится в опубликованной сегодня жалобе сотрудника разведки США на разговор между Трампом и Зеленским.
Информатор посчитал, что нужно сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.
Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая, - говорится в тексте.
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Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.
Как отметил неназванный сотрудник спецслужб, таким образом президент США якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, какую линию поведения выберет украинский президент.
Напомним, сегодня в США опубликовали жалобу сотрудника американских спецслужб, из-за которой в Америке разгорелся “украинский скандал“.
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