"Это не мы": В НАБУ заверили, что не прослушивали Трубу
В бюро отрицают, что устанавливали прослушку в кабинете директора ГБР.
Читай также: САП направила в ВАСК дело о срыве запуска спутника "Лыбидь"
НАБУ не устанавливало прослушку в кабинете директора Госбюро расследований.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.
"Это не мы", - заверил руководитель ведомства. Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, 21 сентября.
По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, это может повредить досудебному расследованию некоторых уголовных производств.
Ранее Сытник также заявил, что в последние четыре месяца ему стало работаться легче.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.