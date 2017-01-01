"Это не мы": В НАБУ заверили, что не прослушивали Трубу

В бюро отрицают, что устанавливали прослушку в кабинете директора ГБР.

В НАБУ заверили, что не ставили жучков в кабинет Трубы пресс-служба НАБУ

Читай также: САП направила в ВАСК дело о срыве запуска спутника "Лыбидь"

НАБУ не устанавливало прослушку в кабинете директора Госбюро расследований.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

"Это не мы", - заверил руководитель ведомства. Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, 21 сентября.

По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, это может повредить досудебному расследованию некоторых уголовных производств.

Ранее Сытник также заявил, что в последние четыре месяца ему стало работаться легче.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.