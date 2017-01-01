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"Это не мы": В НАБУ заверили, что не прослушивали Трубу

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В бюро отрицают, что устанавливали прослушку в кабинете директора ГБР.
В НАБУ заверили, что не ставили жучков в кабинет Трубы
В НАБУ заверили, что не ставили жучков в кабинет Трубы
пресс-служба НАБУ

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НАБУ не устанавливало прослушку в кабинете директора Госбюро расследований.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

"Это не мы", - заверил руководитель ведомства. Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, 21 сентября.

По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, это может повредить досудебному расследованию некоторых уголовных производств.

Ранее Сытник также заявил, что в последние четыре месяца ему стало работаться легче.

 

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Теги: ГБР, НАБУ, прослушка, Труба, Сытник
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