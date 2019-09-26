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В Украине появится военная полиция

Комментариев: 2
В ее задачи будет входить борьба с коррупцией в армии.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Фейсбук Андрея Загороднюка

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Министерство обороны Украины подаст законопроект о создании военной полиции, которая будет противодействовать коррупции в армии. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию Цензор.НЕТ.

По его словам, для создания военной полиции нужна только политическая воля и она есть:

Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать, - заявил министр.

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Новый антикоррупционный орган в Минобороны будет анализировать технические условия, тендеры, отчетность, расследовать конкретные дела. По словам Загороднюка, в министерстве будут использовать международные наработки в этой сфере, но простого копирования чужой системы не будет, потому что ситуация в Украине хуже, чем во многих других странах.

Поэтому наша (антикоррупционная система – ред.) должна быть гораздо жестче. Еще мы будем развивать независимый аудиторский комитет, который бы состоял из заместителей и специалистов, которые не отвечают за эти вопросы. И плюс периодически делать слушание по антикоррупционным целям с привлечением активной части населения, например, журналистов, специалистов, представителей общественности, - заявил глава оборонного ведомства.

Напомним, министр обороны рассказал, как в украинской армии будут бороться с “совковыми“ порядками.

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Теги: Министерство обороны, Андрей Загороднюк, коррупция, военная полиция
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Комментариев (2)
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tinkerrr    26.09.2019, 20:03
Оценка:  0
tinkerrr
Можно подумать, что полиция борется с коррупцией))
VVTF2wtf_uebok    26.09.2019, 19:27
Оценка:  +2
VVTF2wtf_uebok
Всё плодят пластмассовых долбоёбов))
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