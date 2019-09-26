В Украине появится военная полиция

В ее задачи будет входить борьба с коррупцией в армии.

Читай также: Украина будет строить “москитный флот“

Министерство обороны Украины подаст законопроект о создании военной полиции, которая будет противодействовать коррупции в армии. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию Цензор.НЕТ.

По его словам, для создания военной полиции нужна только политическая воля и она есть:

Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать, - заявил министр.

Читай также: Конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию

Новый антикоррупционный орган в Минобороны будет анализировать технические условия, тендеры, отчетность, расследовать конкретные дела. По словам Загороднюка, в министерстве будут использовать международные наработки в этой сфере, но простого копирования чужой системы не будет, потому что ситуация в Украине хуже, чем во многих других странах.

Поэтому наша (антикоррупционная система – ред.) должна быть гораздо жестче. Еще мы будем развивать независимый аудиторский комитет, который бы состоял из заместителей и специалистов, которые не отвечают за эти вопросы. И плюс периодически делать слушание по антикоррупционным целям с привлечением активной части населения, например, журналистов, специалистов, представителей общественности, - заявил глава оборонного ведомства.

Напомним, министр обороны рассказал, как в украинской армии будут бороться с “совковыми“ порядками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.