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Большинство украинцев против продажи земли - опрос

Комментариев: 2
Чуть больше половины украинцев не поддерживают предложение президента, две трети предлагают вынести вопрос продажи земли на референдум.
Большинство украинцев против продажи земли и хотят референдум
Большинство украинцев против продажи земли и хотят референдум
bessarabiainform.com

Отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения не поддерживают 52% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в четверг, 26 сентября.

Положительно относятся к поручение о введении рынка земли 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

 
 

В то же время две трети украинцев (64%) считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная рада и Кабинет министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

 
 

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-16 сентября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Напомним, в случае принятия соответствующего закона открытие рынка земли состоится 1 октября следующего года.

В Кабмине референдум по рынку земли назвали большевизмом

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Теги: соцопросы, КМИС, соцопрос, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Pepsomen    26.09.2019, 19:55
Оценка:  0
Pepsomen
Китайские товарищи ждать не будут.Они хотят жить на своей земле.Жить,плодиться и развиваться,Строить города,внедрять инфраструктуру,прививать свою культуру нашему стаду.На своей,законно купленной,а не на арендованной,как в России,земле.Поэтому Зе необходимо ускорить процесс.
Жеральд    26.09.2019, 19:49
Оценка:  -1
Жеральд
Литвины-кравчуки-кучмы-ющенки НИХЕРА не сделали за 25 лет,так пусть НЕМЦЫ или КИТАЙЦЫ сделают короварники-свинарники.Приедут с ДЕНЬГАМИ и с ТЕХНОЛОГИЯМИ и пойдет ПРОЦЕСС/ДВИЖЕНИЕ/РАБОТА
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