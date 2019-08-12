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Трамп просил Зеленского оставить Луценко генпрокурором

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Президент США одобрил желание Луценко заняться делом сына Джо Байдена.
Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 по 29 августа 2019 гг.
Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 по 29 августа 2019 гг.
wikipedia.org

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Президент США Дональд Трамп во время июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским просил оставить Юрия Луценко во главе Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщил в опубликованном сегодня отчете неназванный сотрудник разведки США, из-за которого в Америке начался так называемый “украинский скандал“.

Президент похвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предложил Зеленскому, чтобы тот оставил его на должности, - сказано в отчете.

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В частности, отмечено, что Трамп похвалил Луценко за то, что тот поднимал тему расследования в отношении семьи Джо Байдена.

Напомним, сегодня в США опубликовали жалобу сотрудника американских спецслужб, из-за которой в Америке разгорелся “украинский скандал“.

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Луценко, Джо Байден
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