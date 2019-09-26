Одессит взял в заложницы двух женщин и требовал за них выкуп

Мужчина взял в заложницы свою сожительницу и ее беременную подругу. Он угрожал им ножом и телескопической палкой, а у мужа беременной женщины требовал $3 тысячи.

Полиция в Одессе задержала мужчину, который силой удерживал в квартире двух женщин и требовал за их освобождение три тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг, 26 сентября.

В Суворовское отделение полиции обратился мужчина, который сообщил, что его пьяный знакомый силой удерживает в квартире беременную жену заявителя и свою сожительницу, угрожая им физической расправой, а за освобождение требует деньги.

По совету полицейских, заявитель выманил мужчину на улицу под предлогом передачи требуемых денег. На встречу с подозреваемым человек пришел в сопровождении правоохранителей, которые его задержали.

Пострадавшие девушки - давние подруги, а подозреваемый - сожитель одной из них. Накануне вечером он позвонил приятельнице своей сожительницы с угрозами, что расправится с женщиной, если ее подруга не привезет 3000 долларов.

Зная, что девушка часто страдала от насилия со стороны мужа, ее приятельница решила урегулировать конфликт. Однако как только она переступила порог чужой квартиры, сама оказалась в ловушке.

Закрыв дверь, мужчина потребовал деньги, угрожая расправой и своей сожительнице, и ее беременной подруге, и не рожденному ребенку. Злоумышленник размахивал перед женщинами телескопической палкой и ножом. Когда выяснилось, что денег нет, приказал знакомой звонить своему мужу.

Сейчас подозреваемый задержан, полицейские изъяли у него нож и телескопическую палку. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, что ранее в Каховке вооруженный мужчина взял заложницу. Злоумышленник забарикадировался в доме и угрожал правоохранителям оружием. Инцидент произошел в ходе расследования военного преступления.

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