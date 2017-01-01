Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе за день семь обстрелов, ранен боец ВСУ

Комментариев: 0
Враг обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 26 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил пять обстрелов: вблизи Новотроицкого, Водяного, Марьинки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы два обстрела возле Новолуганского.

Напомним, за сутки 25 сентября сепаратисты 32 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь